Исследователи заявили о местонахождении восьмого чуда света в Новой Зеландии

Независимый исследователь Рекс Банн и сотрудник Национальной библиотеки Новой Зеландии Саша Холден заявили, что им удалость установить местоположение восьмого чуда света. Речь идёт о Розовых и Белых террасах, они же Отукапуаранги.

В своей статье, опубликованной в научном издании Journal of the Royal Society of New Zealand, авторы рассказали, что изучали записи 1859 года в дневнике картографа Фердинанда фон Хоштеттера и занимались реконструкцией событий 1886 года, в результате которых Отукапуаранги были уничтожены.

Банн и Холден установили, что Розовые и Белые террасы находились примерно на 9–15 метров ниже современного уровня озера Ротомахана на острове Северный.

Розовые и Белые террасы, одно из чудес природы Новой Зеландии, представляли собой типичный пример образований из известковых отложений углекислых источников. Они были разрушены извержением вулкана в 1886 году.