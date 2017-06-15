Стая собак напала на мужчину в Югре

Местные СМИ сообщают, что жертвой оказался местный сторож, который подкармливал бездомных собак.

Ужасающий случай произошёл в городе Советском Ханты-Мансийского автономного округа. Стая собак напала на местного сторожа и загрызла мужчину насмерть. Произошедшее было заснято камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина, предположительно в состоянии алкогольного опьянения, пытается отбиться от стаи из 12 собак. В конечном итоге животным удаётся повалить его на землю.

Острожно: ролик содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Инцидент произошёл в ночь на 14 июня. Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели мужчины по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Местные СМИ пишут, что ранее сторож подкармливал напавших на него собак.