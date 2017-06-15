СМИ: Европа открыта для украинцев только в теории

Как отмечается, многие граждане Украины не могут попасть в страны Евросоюза из-за нехватки денег.

Австрийское издание Die Presse отметило, что по факту украинцам открыли Европу лишь в теории, так как в страны ЕС они не смогут попасть из-за нехватки денег.

Так, 58-летняя учительница Ольга Стеценко рассказала, что отправилась в паспортный стол сразу после того, как сообщили о готовящейся отмене виз. Она отстояла огромную очередь для оформления биометрического загранпаспорта. Документ был готов ровно в срок. Он обошёлся педагогу в 1000 гривен (31 евро). Эта сумма составляет четверть официального оклада учителей на Украине.

— Я счастлива и довольна, что этот этап позади. Теперь я могу объездить всю Европу — в теории, — сказала она.

В издании подчеркнули, что это лишь в теории. На самом же деле большинство граждан страны не смогут себе позволить такое путешествие.

— А на практике большинство украинцев не могут позволить себе длительное путешествие, особенно в дорогостоящие западноевропейские страны, — подчёркивает Die Presse.

Как отмечается, Евросоюз устанавливает серьёзные финансовые барьеры для украинских туристов, опасаясь трудовой миграции. Так, Румыния, Болгария и Греция требуют на границе подтверждения наличия суммы в размере 50 евро на день, Испания — 70 евро. Австрия же рассматривает отдельно каждый случай.

Николай из Покровска отметил, что для него путешествие в Европу всё ещё остаётся мечтой. Мужчина оплачивает огромные счета за электричество, воду и газ. Поэтому он думает не о поездках, а о выживании.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС начал действовать 11 июня. В честь этого глава страны Пётр Порошенко даже открыл "символичную дверь в Европу".