На Украине заключённому передали наркотики в кетчупе

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На Украине заключённому передали наркотики в кетчупе

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Фото: 057.ua

Некая гражданка, имя которой не называется, передала "кристаллическое вещество белого цвета", смешанное с соусом.

Заключённому Харьковской колонии № 27 попытались передать наркотики в кетчупе. Передачку обнаружили сотрудники исправительного учреждения. О произошедшем рассказывают СМИ Незалежной.

Сообщается, что 13 июня некая гражданка, имя которой не называется, передала напоминавшее наркотик "кристаллическое вещество белого цвета", смешанное с кетчупом.

Сейчас инцидентом занимается полиция Харькова. Правоохранители установят, действительно ли в соусе содержались запрещённые вещества.

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