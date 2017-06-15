На Украине заключённому передали наркотики в кетчупе

Некая гражданка, имя которой не называется, передала "кристаллическое вещество белого цвета", смешанное с соусом.

Заключённому Харьковской колонии № 27 попытались передать наркотики в кетчупе. Передачку обнаружили сотрудники исправительного учреждения. О произошедшем рассказывают СМИ Незалежной.

Сообщается, что 13 июня некая гражданка, имя которой не называется, передала напоминавшее наркотик "кристаллическое вещество белого цвета", смешанное с кетчупом.

Сейчас инцидентом занимается полиция Харькова. Правоохранители установят, действительно ли в соусе содержались запрещённые вещества.