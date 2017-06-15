Выживший в "кратовской бойне": Жена закрыла меня собой

49-летний Геннадий Мельников и его супруга Марина Асаналиева оказались под прицелом "кратовского стрелка", когда ехали на день рождения, забыли дома куртку и вернулись обратно.

Супруги оказались в центре кровавой бойни, но, когда это поняли, было слишком поздно. Об этом сообщает Mash.

— Горел дом, раздавались хлопки, похожие на взрыв шифера, — рассказал Геннадий Мельников. — Я хотел вызвать службу "112".

Но мужчина не успел позвонить.

— Увидев два тела, я понял, что происходит, но было уже поздно, — продолжил Геннадий. — Хотели спрятаться за старым джипом, но мне выстрелил в спину, я упал на колени. Из раны кровь хлынула на телефон, Марина бросилась ко мне. Он её подстрелил.

По словам Геннадия, недалеко от места происшествия стояли сотрудники полиции и он попросил у них помощи.

— Я попросил унести Марину, но полицейские долго не решались, потом её всё-таки вытащили.

В этот же вечер Марина скончалась в больнице, а Геннадия после оказания первой помощи перевели в Москву. Пуля прошла насквозь, пробив мужчине лёгкое. Сейчас жизнь Геннадия вне опасности. У супругов остались двое маленьких детей. Марину похоронили 14 июня.

Как ранее сообщал Лайф, 10 июня житель Кратова открыл беспорядочную стрельбу по своим соседям из винтовки. Четыре человека скончались. Прибывших на место ЧП полицейских и бойцов Росгвардии злоумышленник закидал гранатами. Как стало известно позднее, он покончил с собой во время штурма Росгвардии.