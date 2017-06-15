"Кировлес" потребовал взыскать с Навального более 16 миллионов рублей

Соответствующая сумма называется в качестве компенсации ущерба от совершённых хищений.

Представители компании "Кировлес" потребовали взыскать более 16 млн рублей с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Никулинского суда Москвы Алёну Самоходкину. Иск принят к производству судом.

— В суд поступил иск "Кировлеса" с требованием взыскать с Алексея Навального и других ответчиков 16 миллионов 165 тысяч 826 рублей 65 копеек материального ущерба. Досудебная подготовка по делу назначена на 29 июня, — сказала Самоходкина.

Напомним, Навальный по делу о хищениях в компании "Кировлес" получил пять лет условно. По версии следствия, Навальный и Офицеров устроили заключение договора на поставку лесопродукции с унитарным предприятием "Кировлес" на заведомо невыгодных для последнего условиях. После этого, как сообщалось, они растратили переданные по этому соглашению лесоматериалы на 16,1 млн рублей.