Актёр Алексей Баталов будет похоронен на Преображенском кладбище

Прощание с народным артистом СССР, ушедшим из жизни сегодня утром, пройдёт в Доме кино 19 июня и начнётся в 11:30 по московскому времени.

Народного артиста СССР Алексея Баталова похоронят на Преображенском кладбище в Москве 19 июня. Прощание состоится в этот же день в Доме кино и начнётся в 11:30 по мск, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.

Напомним, народный артист СССР Алексей Баталов ушёл из жизни рано утром, 15 июня, в столичной больнице. Друг семьи рассказал, что актёр скончался во сне. Последний месяц жизни Баталов провёл в медучреждении. У актёра начались осложнения после недавно перенесённой операции.

Алексей Баталов сыграл в 63 кинокартинах, среди которых такие известные, как "Москва слезам не верит", "Зоя" и "Похороны Сталина".