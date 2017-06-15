В Москве 17-летняя девушка умерла во время пластической операции

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В Москве 17-летняя девушка умерла во время пластической операции

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Фото: © РИА Новости/Игорь Катаев

Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека.

В Москве 17-летняя девушка умерла во время пластической операции по устранению последствий внутриутробных травм лица, которая проходила в частной клинике.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека", — сообщили в столичном ГСУ СК РФ.

На месте проводятся оперативные действия. Правоохранители обыскивают офис клиники, изымают предметы и документы, которые могут быть важны для расследования. Будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

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