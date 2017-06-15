Путин назвал смерть Баталова невосполнимой утратой для отечественной культуры

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Путин назвал смерть Баталова невосполнимой утратой для отечественной культуры

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Артист кино, кинорежиссер Алексей Баталов и президент России Владимир Путин на церемонии вручения Государственных премий в Кремле. Фото: © РИА Новости/Сергей Жуков

Российский лидер выразил соболезнования семье артиста — вдове Гитане Аркадьевне Леонтенко и дочери Марии Алексеевне.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове и дочери народного артиста СССР Алексея Баталова, назвав смерть артиста невосполнимой утратой для отечественной культуры. Об этом сообщается на сайте Кремля.

С глубоким прискорбием узнал о кончине Алексея Владимировича Баталова. Отечественная культура понесла тяжёлую, невосполнимую утрату. Ушёл из жизни великий русский актёр и настоящий Мастер, человек удивительного таланта и обаяния

Президент РФ Владимир Путин о смерти актёра Алексея Баталова

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент подчеркнул такие черты Баталова, как "щедрое дарование, беззаветное служение избранному делу, истинная интеллигентность и внутреннее достоинство", благодаря которым артист и снискал признание публики.

Напомним, народный артист СССР Алексей Баталов ушёл из жизни рано утром 15 июня в столичной больнице. Друг семьи рассказал, что актёр скончался во сне. Последний месяц жизни Баталов провёл в медучреждении. У актёра начались осложнения после недавно перенесённой операции.

Алексей Баталов сыграл в 63 кинокартинах, среди которых такие известные, как "Москва слезам не верит", "Зоя" и "Похороны Сталина".

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