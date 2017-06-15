Путин: Не хочу, чтобы мои внуки росли принцами крови

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Путин: Не хочу, чтобы мои внуки росли принцами крови

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Фото: © РИА Новости/Михаил Клементьев

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии ответил на вопрос о своих внуках. Для начала он отметил, что они у него действительно есть: старший уже ходит в детский сад, а младший только недавно появился на свет. Ведущие поздравили главу государства с этим событием, и в зале раздались аплодисменты.

По словам Путина, сейчас его внуки "живут нормальной жизнью" и ему бы не хотелось, чтобы это изменилось.

— Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови, хочу чтобы были нормальными людьми. Для этого нужно нормальное общение, в том числе в детских коллективах. Но стоит мне сейчас сказать возраст или имя, их не оставят в покое, — пояснил президент.

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