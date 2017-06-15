Под Москвой признали пьяным 6-летнего ребёнка, которого насмерть сбила машина

В городе Железнодорожном женщина на машине "Хёндэ-Солярис" сбила маленького Алёшу Шимко прямо во дворе дома. А потом заявила, что он был нетрезв. Заключение экспертов: 2,7 промилле, что соответствует бутылке водки.

После ДТП появилось экспертное заключение. По документам мальчик был очень сильно пьян. А следователь на основе этих документов сделал вывод, что шестилетний ребёнок упал под машину сам, сообщает Mash.

Машина наехала на мальчика возле дома 39 в микрорайоне Павлино и протащила его под днищем десяток метров, когда Алёша с дедушкой возвращался с прогулки домой. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Очевидцы рассказали правоохранителям, что в момент наезда на малыша женщина за рулём разговаривала по телефону и двигалась очень быстро: скорость авто достигала 50 км/ч.

Однако 31-летняя Ольга Алисова утверждает, что ребёнок сам виноват в том, что его сбили.

В деле появилось заключение: в крови ребёнка обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Судя по бумагам, ребёнок каким-то образом употребил бутылку водки. Увидев это заключение, семья погибшего мальчика потребовала повторную комплексную экспертизу.

— В заключении написано, что в крови моего ребёнка — 2,7 промилле алкоголя, это бутылка водки, что он в этом состоянии мог передвигаться и сам попал под колёса машины. Это беспредел, — сказал отец мальчика Роман Шимко.

Кроме того, были попытки оказать влияние на свидетелей ДТП, с места аварии пропали записи с уличных камер видеонаблюдения, уничтожались улики, не проведён ряд ключевых экспертиз.

По факту ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик, уголовное дело не возбуждали месяц, женщина, управлявшая иномаркой, находится в статусе подозреваемой.

Ольга Алисова работает в салоне сотовой связи в Подмосковье, её супруг — член ОПГ, на счету которой убийства, похищения людей, вымогательства, грабежи и изнасилования.

— Мне некогда об этом разговаривать, — сказала Лайфу Алисова.

Семье предлагают провести процедуру эксгумации, чтобы доказать трезвость шестилетнего мальчика в момент аварии. Семья ребёнка была вынуждена обратиться к руководителям СК РФ, МВД РФ и Генеральной прокуратуре.