В центре Парижа неизвестный напал на экс-министра энергетики Франции

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В центре Парижа неизвестный напал на экс-министра энергетики Франции

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Политик проводила агитацию во французской столице. После нападения она не приходила в себя до приезда скорой помощи.

Неизвестный напал на экс-министра энергетики и экологии Франции, кандидата в депутаты Национального собрания страны Натали Косцюшко-Моризе. Инцидент произошёл на рынке в пятом округе французской столицы, где политик проводила агитацию, передаёт Corriere della Sera.

Неизвестный мужчина подошёл к экс-министру и с криками "буржуазное дерьмо" замахнулся на неё кулаком. Женщина отшатнулась от нападавшего, упала на землю, ударилась головой и потеряла сознание. Косцюшко-Моризе не приходила в себя до приезда медиков. Позднее политика госпитализировали.

Нападавший пустился в бега и затерялся на ближайшей станции метро.

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