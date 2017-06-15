В центре Парижа неизвестный напал на экс-министра энергетики Франции

Политик проводила агитацию во французской столице. После нападения она не приходила в себя до приезда скорой помощи.

Неизвестный напал на экс-министра энергетики и экологии Франции, кандидата в депутаты Национального собрания страны Натали Косцюшко-Моризе. Инцидент произошёл на рынке в пятом округе французской столицы, где политик проводила агитацию, передаёт Corriere della Sera.

Je suis loin d'être fan de "Nathalie Kosciusko-Morizet", mais les types qui agressent ainsi des femmes est révoltant. Sanction exemplaire. pic.twitter.com/jERLOK0R4A — Saint Non (@SaintNon) 15 июня 2017 г.

Неизвестный мужчина подошёл к экс-министру и с криками "буржуазное дерьмо" замахнулся на неё кулаком. Женщина отшатнулась от нападавшего, упала на землю, ударилась головой и потеряла сознание. Косцюшко-Моризе не приходила в себя до приезда медиков. Позднее политика госпитализировали.

Нападавший пустился в бега и затерялся на ближайшей станции метро.