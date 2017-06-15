О пропаже ювелирных украшений из дома Петра Иванова заявила возлюбленная чиновника, Евгения.

В Барвихе обокрали коттедж экс министра транспорта Мособласти Петра Иванова. Как рассказала Евгения правоохранителям, она обнаружила, что на первом этаже их коттеджа сломана оконная рама, а из семейного гнезда пропали украшения почти на 1,5 миллиона рублей.

Полиции удалось быстро отыскать воров. Предполагаемыми злоумышленниками оказались граждане Молдавии, которые сознались в содеянном.