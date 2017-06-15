В Киеве прекращено пикетирование Сбербанка

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В Киеве прекращено пикетирование Сбербанка

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Фото: strana.ua

Активисты партии "Национальный корпус" покинули площадь перед столичным отделением российского банка.

Перед отделением Сбербанка на улице Владимирской в Киеве пропали палатки партии "Нацкорпус". Раннее здесь был разбит целый лагерь политактивистов, играла патриотическая музыка. Активисты исчезли и у представительства банка в Одессе, пишут местные СМИ.

В пресс-службе "Национального корпуса" не назвали причину окончания протестных акций. Ранее партийцы намеревались стоять до последнего — то есть добиваться закрытия всех российских финучреждений на Украине. В пресс-службе заявили, что борьба продолжится, но "в какой-то новой форме".

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