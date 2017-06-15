Пострадавшей от паводков на Ставрополье выплатят 10 000 после обращения к Путину

Глава поселения Краснокумское Игорь Грищенко заявил, что деньги получили уже около 80% пострадавших. По его словам, в ближайшее время Валентина Саковская обязательно получит 10 000 рублей.

— Женщина находится в списках на получение денег, и всё ей будет выплачено, — рассказал Игорь Грищенко.

Во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину обратились жители Краснокумского и сообщили, что не получили ни копейки. В ответ на это российский лидер потребовал проверить действия чиновников.