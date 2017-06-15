В Германии хотят брать отпечатки пальцев у беженцев начиная с 6 лет

Также спецслужбам могут открыть доступ к частной переписке детей и подростков в таких мессенджерах, как WhatsApp, для того, чтобы те не становились жертвами экстремизма.

Теперь в Германии будут брать отпечатки пальцев у беженцев с 6 лет (ранее этот возраст составлял 14 лет). Соответствующее нововведение было предложено федеральными министрами Германии, пишет Daily Mail.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн, чья земля на юго-востоке является первым портом для многих беженцев, спасающихся от войны на Ближнем Востоке, также предложил разрешить службам безопасности контролировать переписку детей в мессенджерах, чтобы те "не становились жертвами экстремизма".

Это предложение столкнулось с сильным неприятием в стране, граждане которой ещё не забыли шпионаж, свойственный нацистскому режиму.