Губернатор Орловской области ответил инвалиду Клавдии, задавшей вопрос Путину

Губернатор Вадим Потомский считает, что 807 рублей, выделяемых инвалидам из госбюджета на лекарства, действительно не хватает. Сумму, по его мнению, нужно увеличить как минимум в два раза.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский ответил Клавдии, инвалиду первой группы из Орла, дозвонившейся президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии. Клавдия пожаловалась президенту на то, что инвалидам доступны не все медицинские препараты, положенные федеральным льготникам. Губернатор области считает, что госфинансирование инвалидов действительно нужно увеличить.

— На самом деле, она получает в полном объёме по федеральной льготе. Но 807 рублей по федеральной льготе — этих денег не хватает. Лекарства дороже! Надо пересматривать сумму компенсации на эти лекарства, — заявил губернатор Вадим Потомский корреспонденту Лайфа.

Потомский добавил, что этот вопрос поднимают все субъекты Российской Федерации. По словам губернатора, сумму финансирования нужно увеличивать как минимум в два раза — до 1500–1600 рублей.

Женщина-инвалид Клавдии из Орла задала вопрос президенту РФ про обеспечение нуждающихся федеральных льготников лекарствами. Глава государства отметил, что деньги на эти цели выделяются и их должно хватать. При этом он пообещал разобраться в озвученной проблеме.