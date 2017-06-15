Кадыров: Путин отлично сказал про "голубые мундиры"

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Кадыров: Путин отлично сказал про "голубые мундиры"

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Рамзан Кадыров. Фото: ©РИА Новости/Саид Царнаев

Во время прямой линии президент России прокомментировал реакцию Петра Порошенко на получение безвиза с ЕС.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о безвизе Украины и ЕС. Ранее президент Украины Пётр Порошенко, комментируя получение безвизового режима, процитировал строчку из стихотворения: "Прощай, немытая Россия".

Отвечая на соответствующий вопрос, президент РФ сперва похвалил Порошенко за то, что тому знакома русская классика, но затем напомнил, при каких обстоятельствах были написаны эти строки: Лермонтов, будучи офицером, ехал на Кавказ, чтобы защищать интересы своей страны.

— Кстати говоря, этих вот "голубых мундиров" там, куда он собирается, гораздо больше, чем у нас, — напомнил Владимир Путин.

<p>Рамзан Кадыров в своём телеграмм-канале отреагировал на слова Владимира Путина о &#34;голубых мундирах&#34;.</p>

Кроме того, Владимир Путин порекомендовал "кое-кому" перед тем, как уходить от России в Европу, сначала закрыть свои офшорные счета и напомнил ему строки украинского поэта Тараса Шевченко.

За остальными событиями прямой линии с президентом следите в нашей текстовой трансляции.

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