Кадыров: Путин отлично сказал про "голубые мундиры"

Во время прямой линии президент России прокомментировал реакцию Петра Порошенко на получение безвиза с ЕС.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о безвизе Украины и ЕС. Ранее президент Украины Пётр Порошенко, комментируя получение безвизового режима, процитировал строчку из стихотворения: "Прощай, немытая Россия".

Отвечая на соответствующий вопрос, президент РФ сперва похвалил Порошенко за то, что тому знакома русская классика, но затем напомнил, при каких обстоятельствах были написаны эти строки: Лермонтов, будучи офицером, ехал на Кавказ, чтобы защищать интересы своей страны.

— Кстати говоря, этих вот "голубых мундиров" там, куда он собирается, гораздо больше, чем у нас, — напомнил Владимир Путин.

Кроме того, Владимир Путин порекомендовал "кое-кому" перед тем, как уходить от России в Европу, сначала закрыть свои офшорные счета и напомнил ему строки украинского поэта Тараса Шевченко.

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