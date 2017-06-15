В пресс-службе опровергли информацию об отставке губернатора Ставрополья

Ряд СМИ поспешил со ссылкой на источник сообщить об отставке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова после того, как президент Путин поинтересовался у него "Где деньги?" (речь шла о задержке выплат после наводнения). В пресс-службе главы региона корреспонденту Лайфа опровергли эти данные. Там рассказали, что губернатор отправился в село Краснокумское.
Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" потребовал у губернатора Ставропольского края немедленно ответить, куда были направлены деньги для пострадавших во время паводка жителей.
Президент отвечал на жалобу местной жительницы — та заявила, что не получила никаких выплат, добавив, что её принуждают собирать справки за свой счёт для подтверждения, что её дом действительно требует ремонта.
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