В пресс-службе опровергли информацию об отставке губернатора Ставрополья

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В пресс-службе опровергли информацию об отставке губернатора Ставрополья

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выступает на заседании Совета Федерации РФ. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Сообщения об отставке губернатора, у которого президент Путин поинтересовался "Где деньги?", не подтвердились.

Ряд СМИ поспешил со ссылкой на источник сообщить об отставке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова после того, как президент Путин поинтересовался у него "Где деньги?" (речь шла о задержке выплат после наводнения). В пресс-службе главы региона корреспонденту Лайфа опровергли эти данные. Там рассказали, что губернатор отправился в село Краснокумское.

Президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии" потребовал у губернатора Ставропольского края немедленно ответить, куда были направлены деньги для пострадавших во время паводка жителей.

Президент отвечал на жалобу местной жительницы — та заявила, что не получила никаких выплат, добавив, что её принуждают собирать справки за свой счёт для подтверждения, что её дом действительно требует ремонта.

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