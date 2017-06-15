Семь человек погибли и 59 ранены в результате взрыва у ворот детсада в Китае

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Семь человек погибли и 59 ранены в результате взрыва у ворот детсада в Китае

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Ранее сообщалось, что экстренные службы работают на месте произошедшего в детском саду в Фэнсяне.

Два человека погибли на месте и пятеро скончались по пути в больницу или в медучреждении в результате взрыва в детском саду в Фэнсян, провинция Цзянсу Восточного Китая. Ранения различной степени тяжести получили 59 человек.

По другим данным, число раненых превышает 60 человек. Подробности устанавливаются.

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