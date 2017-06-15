Семь человек погибли и 59 ранены в результате взрыва у ворот детсада в Китае

Ранее сообщалось, что экстренные службы работают на месте произошедшего в детском саду в Фэнсяне.

Два человека погибли на месте и пятеро скончались по пути в больницу или в медучреждении в результате взрыва в детском саду в Фэнсян, провинция Цзянсу Восточного Китая. Ранения различной степени тяжести получили 59 человек.

#BREAKING At least 7 dead, 59 wounded in kindergarten explosion in Fengxian County, eastern #China's Jiangsu Province pic.twitter.com/mdK2wHG0OG — CGTN (@CGTNOfficial) 15 июня 2017 г.

По другим данным, число раненых превышает 60 человек. Подробности устанавливаются.