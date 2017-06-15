Семь человек погибли и 59 ранены в результате взрыва у ворот детсада в Китае

Два человека погибли на месте и пятеро скончались по пути в больницу или в медучреждении в результате взрыва в детском саду в Фэнсян, провинция Цзянсу Восточного Китая. Ранения различной степени тяжести получили 59 человек.
#BREAKING At least 7 dead, 59 wounded in kindergarten explosion in Fengxian County, eastern #China's Jiangsu Province pic.twitter.com/mdK2wHG0OG— CGTN (@CGTNOfficial) 15 июня 2017 г.
По другим данным, число раненых превышает 60 человек. Подробности устанавливаются.
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