В киевском отделении почты закрасили фреску с изображением Петра I

Рисунок первого российского императора украшал стену местного почтового отделения.

Фреску с изображением первого российского императора Петра I, украшавшую стену в Подольском отделении почты Киева, закрасили краской. Об этом сообщил блогер Клим Братковский на своей странице в "Фейсбуке".

Сотрудница почты рассказала Братковскому, что фреска была "декоммунизирована" по чьей-то жалобе. Роспись изображала Петра Первого, изучающего только что представленный ему проект строительства киевской крепости. Примечательно, что напротив почты располагается дом российского императора, построенный на рубеже XVII–XVIII веков.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики.