Минобразования Иркутской области проведёт проверку после вопроса учителя Путину

Как сообщила Лайфу пресс-секретарь регионального министерства образования, зарплата учителя должна быть более 32 тысяч рублей.

Пресс-секретарь Министерства образования Иркутской области Юлия Барахтенко прокомментировала Лайфу ситуацию с зарплатами педагогов в городе Шелехове Иркутской области.

— Средняя заработная плата педагогических работников в Шелехове в 2014 году составляла 29 868 рублей, в 2015 году — 30 313 рублей, в 2016-м — 30 715 рублей. За пять месяцев текущего года она повысилась до 32 215 рублей, — сообщила Барахтенко.

Во время прямой линии с Владимиром Путиным главе государства задали первый вопрос, связанный с зарплатой учителей. Педагог по имени Алёна из города Шелехова Иркутской области спросила, как "существовать на эти деньги".

Российский лидер ответил учительнице, что была поставлена задача довести среднюю зарплату в Иркутской области до порядка 30 тысяч. Путин не понимает, почему молодой учитель получает в два раза меньше, чем должны зарабатывать опытные педагоги в этом регионе.