Германия и Австрия раскритиковали проект новых санкций США против РФ

Германия и Австрия раскритиковали планы США по введению новых санкций в отношении России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел ФРГ.
— Мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы, — подчёркивается в совместном заявлении.
Как отметили представители дипведомств, санкции не должны быть связаны с экономическими интересами. Они подчеркнули, что ограничительные меры противоречат международному праву.
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