Германия и Австрия раскритиковали проект новых санкций США против РФ

В совместном заявлении канцлера Австрии Кристиана Керна и главы германского МИД Зигмара Габриэля подчёркивается, что страны не могут согласиться с экономическими ограничениями.

Германия и Австрия раскритиковали планы США по введению новых санкций в отношении России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел ФРГ.

— Мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы, — подчёркивается в совместном заявлении.

Как отметили представители дипведомств, санкции не должны быть связаны с экономическими интересами. Они подчеркнули, что ограничительные меры противоречат международному праву.