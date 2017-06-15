Германия и Австрия раскритиковали проект новых санкций США против РФ

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Германия и Австрия раскритиковали проект новых санкций США против РФ

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Флаги России и США. Фото: © REUTERS/Maxim Shemetov

В совместном заявлении канцлера Австрии Кристиана Керна и главы германского МИД Зигмара Габриэля подчёркивается, что страны не могут согласиться с экономическими ограничениями.

Германия и Австрия раскритиковали планы США по введению новых санкций в отношении России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел ФРГ.

— Мы не можем согласиться с угрозами незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы, — подчёркивается в совместном заявлении.

Как отметили представители дипведомств, санкции не должны быть связаны с экономическими интересами. Они подчеркнули, что ограничительные меры противоречат международному праву.

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