Путин — о самом большом улове: 20 килограммов. Честно говорю!

Российский лидер пошутил, что если кто-то и подвесил грузик для более солидной цифры на весах, то он сам этого не заметил.

Президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии ответил на вопрос, который интересует, пожалуй, всех российских рыбаков. Речь идёт о самом большом улове.

— Честно говорю: при мне измерили — было 20 килограммов. Хотя я знаю, что некоторые считают, что там было меньше, но я своими глазами видел... Хотя, может, кто-то там и пытался грузик подвесить, но я этого не заметил, — пошутил президент.