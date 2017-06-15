Постпред Украины назвал высказывания Путина и Порошенко поэтическим поединком

В ходе прямой линии Путин похвалил Порошенко за знание русской классики. Так президент РФ прокомментировал недавнее прощание украинского лидера с "немытой Россией".

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал поэтическим поединком высказывания российского и украинского лидеров о строчках Михаила Лермонтова. Своим наблюдением дипломат поделился в своём микроблоге в "Твиттере".

— Новый тренд топ-дипломатии — поэтический поединок. Представляю, как в администрации Путина штудировали Шевченко в поисках ответа, — написал он в соцсети.

В ходе прямой линии Путин похвалил Порошенко за знание русской классики. Так президент РФ прокомментировал выступление украинского лидера по случаю введения безвиза с ЕС, во время которого Порошенко попрощался с "немытой Россией".