Постпред Украины назвал высказывания Путина и Порошенко поэтическим поединком

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал поэтическим поединком высказывания российского и украинского лидеров о строчках Михаила Лермонтова. Своим наблюдением дипломат поделился в своём микроблоге в "Твиттере".
— Новый тренд топ-дипломатии — поэтический поединок. Представляю, как в администрации Путина штудировали Шевченко в поисках ответа, — написал он в соцсети.
В ходе прямой линии Путин похвалил Порошенко за знание русской классики. Так президент РФ прокомментировал выступление украинского лидера по случаю введения безвиза с ЕС, во время которого Порошенко попрощался с "немытой Россией".
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