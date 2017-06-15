Дело не в посадках, а в неотвратимости наказания. 10 цитат Путина с прямой линии

Сила политического лидера измеряется не крепостью рукопожатия, а самоотдачей
О том, у кого из мировых лидеров самое сильное рукопожатие
Фото: © РИА Новости
Всё будет хорошо
Фото: © РИА Новости
В футбол играть будем?
В шутку обратился Путин к Валерию Газзаеву в преддверии ЧМ-2018
Фото: © РИА Новости
Дело не в домашних арестах или посадках. Дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без наказания
Путин о коррупции
Фото: © РИА Новости
Надо изучать историю, тогда будет понятно, как надо построить будущее
Путин о машине времени
Фото: © РИА Новости
Прошу: надежду не теряй
Владимир Путин — онкобольной девушке
Фото: © РИА Новости
Россия — светское государство и таковым останется
Владимир Путин, комментируя дискуссию вокруг судьбы Исаакиевского собора
Фото: © РИА Новости
Не хочу метать гром и молнии
Об игре сборной России по футболу
Фото: © РИА Новости
Оппозиция спекулирует на проблемах, а не предлагает решения
Путин о своём отношении к оппозиции
Фото: © РИА Новости
Куда ни ткни в глобус, везде американское вмешательство
Путин об американском вмешательстве
Фото: © РИА Новости
- Популярные
- По времени