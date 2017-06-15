Дело не в посадках, а в неотвратимости наказания. 10 цитат Путина с прямой линии

Российский лидер сегодня, 15 июня, провёл прямую линию, которая продолжалась почти четыре часа. Было задано 73 вопроса: о зарплатах, паводках, сборной России и даже машине времени. Какие цитаты мы запомним с этой прямой линии.

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