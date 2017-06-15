Дело не в посадках, а в неотвратимости наказания. 10 цитат Путина с прямой линии

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Дело не в посадках, а в неотвратимости наказания. 10 цитат Путина с прямой линии

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Фото © РИА Новости/Михаил Климентьев

Российский лидер сегодня, 15 июня, провёл прямую линию, которая продолжалась почти четыре часа. Было задано 73 вопроса: о зарплатах, паводках, сборной России и даже машине времени. Какие цитаты мы запомним с этой прямой линии.

Сила политического лидера измеряется не крепостью рукопожатия, а самоотдачей

О том, у кого из мировых лидеров самое сильное рукопожатие

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Всё будет хорошо

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В футбол играть будем?

В шутку обратился Путин к Валерию Газзаеву в преддверии ЧМ-2018

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Дело не в домашних арестах или посадках. Дело в том, чтобы ни одно правонарушение не осталось без наказания

Путин о коррупции

Фото: © РИА Новости

Надо изучать историю, тогда будет понятно, как надо построить будущее

Путин о машине времени

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Прошу: надежду не теряй

Владимир Путин — онкобольной девушке

Фото: © РИА Новости

Россия — светское государство и таковым останется

Владимир Путин, комментируя дискуссию вокруг судьбы Исаакиевского собора

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Не хочу метать гром и молнии

Об игре сборной России по футболу

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Оппозиция спекулирует на проблемах, а не предлагает решения

Путин о своём отношении к оппозиции

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Куда ни ткни в глобус, везде американское вмешательство

Путин об американском вмешательстве

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