Киселёв назвал отказ снять с него санкции позором для Евросоюза

Брюссель хочет "заткнуть себе уши, а другим — укоротить языки", считает журналист.

Ведущий и гендиректор международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв прокомментировал решение Европейского суда юстиции общей юрисдикции оставить в силе санкции в отношении себя. Как сообщает РИА "Новости", журналист признался, что и не ожидал другого вердикта, поскольку действующая в Евросоюзе судебная процедура лишает права на защиту. В целом санкционную политику в отношении сотрудников СМИ Киселёв назвал позором для Брюсселя.

— Санкции против журналиста равносильны санкциям против свободы слова. Позор для Евросоюза. Там хотят заткнуть себе уши, а другим — укоротить языки, — заявил он.

Напомним, Киселёв попал в чёрный список ЕС 21 марта 2014 года из-за своих высказываний об Украине. В 2015 году он подал встречный иск с требованием освободить его от санкций. Один из главных аргументов защиты состоял в том, что к Киселёву, по мнению его адвокатов, нельзя применять критерий "активной поддержки политики России относительно Украины". По словам юристов, их подзащитный как журналист имеет право на свою точку зрения.