Мэрия Краснодара: Дорогу, о которой спросили Путина, уже ремонтируют

Во время прямой линии житель Краснодара показал Владимиру Путину разбитую дорогу, спросив, может ли быть такое. Президент ответил, что своими глазами видит — может.

Дорогу, которую житель Краснодара показал президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии, уже ремонтируют. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь Краснодарской администрации Юрий Хаенко.

— Дорога, действительно, долгое время не ремонтировалась. У нас просто не было на это средств. В этом году нам выделены средства, и у нас идёт ремонт этой дороги, — сообщил Хаенко корреспонденту Лайфа.

По его словам, ремонтные работы на дороге начались всего несколько дней назад и, скорее всего, займут много времени.

— Это тяжёлая улица, требуется провести капитальный ремонт, а не просто снять верхний покров. Это несколько километров дороги, требуется перенос коммуникаций, обустройство тротуаров, освещения и так далее, — пояснил Хаенко.

Закончить с ремонтом власти Краснодара планируют к концу этого года — началу следующего.

Во время прямой линии житель Краснодара показал Владимиру Путину разбитую дорогу, спросив, может ли быть такое. Президент ответил, что своими глазами видит: "Может". Глава государства признался, что ситуация на региональных дорогах ухудшилась из-за недостатка средств. При этом президент отметил, что примерно 77% федеральных трасс приведены в нормальное состояние.