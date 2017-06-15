Путин перепроверяет сообщения СМИ о чиновниках

Президент России отметил, что любые решения принимает только после проверки информации.

Президент России Владимир Путин заявил, что внимательно относится ко всем сообщениям средств массовой информации, связанным с чиновниками. Все решения принимаются только после проверки.

Председатель комитета по экологии "Деловой России" Эльдар Неверов спросил российского лидера о его отношении к информационному мусору в Интернете и вбросах.

— Я вижу, как правило, эти материалы. Если это касается моих коллег, то не могу этого не видеть, так же как и другую информацию, поступающую не только из Интернета, но из других СМИ. Всегда отношусь к этому внимательно. Но человек, занимающий моё место, должен обязательно всё это перепроверять, — сказал Путин в ходе прямой линии.

Владимир Путин подчеркнул, что окончательные выводы можно делать только на основе объективных данных.

— Мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, СМИ в целом и Интернет в том числе используются для фейков, для вбросов. Но я должен всегда это перепроверить через имеющиеся у меня возможности, а таких возможностей у меня много, — подчеркнул глава страны.