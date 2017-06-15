Ремонтировавших флагман Балтфлота судостроителей подозревают в мошенничестве

Сомнительная сделка всплыла, когда 33-й судоремонтный завод подал документы в налоговую службу для возврата НДС.

33-й судоремонтный завод (33 СРЗ), занимавшийся ремонтом кораблей Балтийского флота, подозревается в мошенничестве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по нескольким статьям.

В 2013 году между Минобороны и 33 СРЗ был заключён контракт на обслуживание и ремонт судов Балтийского флота. По предварительным данным, ремонтники сообщили оборонному ведомству, что нескольким кораблям, в том числе и эсминцу "Настойчивый", являющимся флагманом Балтийского флота, требуется срочный ремонт, потому ждать тендера нет времени.

Без конкурсных процедур была привлечена фирма "Элатив", а та привлекла другую фирму — "Морской сервис", Они, фактически, ничего не сделали, однако оплату — суммарно 145 млн рублей — получили.

Работы, которые должны были выполнить данные фирмы в итоге сделали сами же сотрудники 33 СРЗ, поэтому вероятные мошеннические схемы на эсминце никак не отразились.

Сомнительная сделка всплыла, когда завод подал документы в налоговую службу для возврата НДС. После проверки налоговой все сведения были переданы в прокуратуру и полицию.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество" и "Злоупотребление полномочиями". Также правоохранителей разбираются, было ли это хищением всей суммы или просто попытка уйти от налогов.

В свою очередь, в "Объединённой судостроительной корпорации", в состав которой и входит 33-й судоремонтный завод, не подтвердили данную информацию.

— Все работы выполнены в полном объеме и приняты заказчиком и Министерством обороны РФ в установленном порядке с подписанием соответствующих документов, — сообщает руководитель пресс-службы ОСК Роман Черниговцев. — Работы выполнялись именно силами ООО "Элатив" на законных основаниях. В администрацию 33 СРЗ никаких запросов или уведомлений о проверках по исполнению заводом и его подрядчиком указанных работ не поступало.