"Он Рокки из реального мира". Сталлоне поддержал Макгрегора в предстоящем бою

Сильвестр Сталлоне признался, что болеет за Конора Макгрегора и считает, что ирландец является олицетворением его знаменитой роли за пределами киноэкрана.

— Я болею за Конора, он словно Рокки, сошедший с экранов, — прокомментировал американский актёр предстоящий поединок между прославленным американским боксером Флойдом Мейвезером — младшим и действующим чемпионом UFC Конором Макгрегором.

Сильвестр Сталлоне — огромный фанат бокса, а также один из совладельцев Ultimate Fighting Championship, спортивной организации, проводящей бои по смешанным единоборствам.

Долгожданный поединок между 12-кратным чемпионом мира Флойдом Мейвезером — младшим и чемпионом UFC в лёгком весе Коннором Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе.