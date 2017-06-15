Двое соратников Навального попросили политического убежища на Украине

Двое граждан России попросили политического убежища на территории Украины, передают украинские СМИ со ссылкой на Госпогранслужбу Незалежной. Согласно имеющейся информации, они прибыли на пункт пропуска, предъявили российские паспорта и пожаловались на "политическое преследование" на родине.
— Во время фильтрационных мероприятий, которые проводились совместно с сотрудниками СБУ, было установлено, что данные граждане относятся к оппозиционному блоку Алексея Навального, — сообщили пограничники.
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