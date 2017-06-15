Путин заявил, что администрация Обамы "наложила мин" перед уходом

Перед уходом администрация Барака Обамы создала такие условия, которые были направлены на то, чтобы новый президент США Дональд Трамп не смог выполнить данные им обещания. Об этом российский лидер сообщил в интервью режиссёру Оливеру Стоуну.
— Ну и что совсем уж плохо, насколько я себе представляю, уходящая команда насоздавала, наложила ему (Дональду Трампу. — Прим. ред.) столько мин кругом и создала условия, при которых ему трудно выполнять свои обещания, данные народу, — отметил глава государства.
Кроме того, российский лидер оценил избирательную кампанию Дональда Трампа. По мнению Путина, республиканец делал всё грамотно и правильно. Его обещания основывались на ожиданиях американцев. Однако Трамп "перегибал палку по многим вопросам", добавил президент.
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