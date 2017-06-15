Путин пообещал ускорить расселение бараков

Президент в ходе прямой линии ответил на вопрос жительницы города Няганя о том, когда местные жители будут расселены из вагон-городков.

В ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин поручил региональным властям посчитать число людей, нуждающихся в расселении из бараков. Президент заявил, что необходимые на это средства уже выделены.

— Я прошу рассматривать это как поручение для своих коллег — посчитать количество людей, нуждающихся в помощи и поддержке. Программу продолжим, постараемся её ускорить. Деньги на это выделены, — сказал Путин.

Так президент ответил на вопрос жительницы города Няганя Ханты-Мансийского автономного округа о том, когда люди будут расселены из вагон-городков.

Подробности прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в текстовой трансляции Лайфа.