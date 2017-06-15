Неизвестный угрожает самоподрывом рядом с консульством США в Стамбуле

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Неизвестный угрожает самоподрывом рядом с консульством США в Стамбуле

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Полиция прибыла к консульству США в Стамбуле, где неизвестный угрожает самоподрывом. Мужчина принес с собой взрывчатку, сообщает Haber Turk в четверг, 15 июня. Подробности произошедшего устанавливаются.

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