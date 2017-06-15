ВВС Дании, Финляндии и Швеции сопровождали российские Ту-160 в небе над Балтикой

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ВВС Дании, Финляндии и Швеции сопровождали российские Ту-160 в небе над Балтикой

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Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

Как сообщили в Минобороны РФ, ракетоносцы выполняли полёт в соответствии с международными правилами.

Самолёты ВВС Дании, Финляндии и Швеции сопровождали российские ракетоносцы Ту-160, когда воздушные суда ВКС РФ выполняли плановый полёт в небе над Балтийским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, к российским ракетоносцам приближались истребители F-16, F-18 и JAS-39. Примечательно, что с Ту-160 летели российские истребители Су-27 и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В Минобороны добавили, что воздушные суда ВКС РФ выполняли полёт в соответствии с международными правилами и нормами и ничего не нарушили.

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