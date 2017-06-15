Пострадавшая от паводков на Ставрополье получила 60 000 после обращения к Путину

Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров, у которого президент России спросил: "Где деньги?"

Жительница села Краснокумского, пострадавшая от паводков, получила компенсацию в размере 60 тысяч рублей. Об этом сообщил в своём официальном комментарии губернатор Владимир Владимиров.

Он также заявил, что в край пока не поступили средства для помощи пострадавшим от паводков, поэтому выплаты ведутся из регионального бюджета.

— На сегодня в крае компенсации в размере 10 тысяч рублей проведены для 12 005 человек, в размере 50 тысяч рублей — для 344 человек, по 100 тысяч рублей — для 229 человек, — говорится в сообщении губернатора.

Сегодня выплаты получили 344 человека, включая семью обратившейся к Путину женщины.

— Информация о том, что документы для людей в районе паводка якобы выдаются платно, — это сигнал тревоги. Такое совершенно недопустимо. Если сообщение подтвердится, ответственные должностные лица будут немедленно уволены, — подчеркнул Владимиров.

Сейчас он выехал в Краснокумское, чтобы лично разобраться в ситуации. Владимиров также назвал слухами сообщения о некоем заявлении с его подписью.

Напомним, что на прямой линии с президентом жительница села Краснокумского, пострадавшая от паводков, пожаловалась на то, что ей не выплатили компенсацию. После этого появилась информация об отставке губернатора Ставрополья, которую опровергла пресс-служба.