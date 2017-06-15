Мизулина: Путин после стольких лет во власти остался таким же добросердечным

Член Совета Федерации Елена Мизулина рассказала, что, по её мнению, Владимир Путин сохранил небезразличное отношение к проблемам "маленького человека".
— Мне важно, что президент после стольких лет во власти остался таким же добросердечным, как в начале своей президентской карьеры. Он по-прежнему говорит со своим народом на одном языке, — подчеркнула Мизулина.
Мизулина отметила, что сама хотела бы, в первую очередь, поблагодарить Владимира Путина во время прямой линии.
— Я хотела бы выразить благодарность за то, что ему удалось покончить с позорным явлением "Россиротпрома". Число социальных сирот с 2007 года, когда президент запустил программу поддержки семей с детьми и преодоления семейного неблагополучия, сократилось в два раза, — отметила она.
Мизулина отметила, что её вопрос также касался бы темы сиротства.
— Почему на фоне фактической ликвидации "Россиротпрома", на фоне очень серьёзных успехов государственной семейной политики в России ежегодно из семей временно изымается около 300 тысяч детей, — хотела спросить Мизулина.
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