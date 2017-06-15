Мизулина: Путин после стольких лет во власти остался таким же добросердечным

Сенатор отметила, что сама во время прямой линии хотела выразить благодарность российскому лидеру за ликвидацию "Россиротпрома".

Член Совета Федерации Елена Мизулина рассказала, что, по её мнению, Владимир Путин сохранил небезразличное отношение к проблемам "маленького человека".

— Мне важно, что президент после стольких лет во власти остался таким же добросердечным, как в начале своей президентской карьеры. Он по-прежнему говорит со своим народом на одном языке, — подчеркнула Мизулина.

Мизулина отметила, что сама хотела бы, в первую очередь, поблагодарить Владимира Путина во время прямой линии.

— Я хотела бы выразить благодарность за то, что ему удалось покончить с позорным явлением "Россиротпрома". Число социальных сирот с 2007 года, когда президент запустил программу поддержки семей с детьми и преодоления семейного неблагополучия, сократилось в два раза, — отметила она.

Мизулина отметила, что её вопрос также касался бы темы сиротства.

— Почему на фоне фактической ликвидации "Россиротпрома", на фоне очень серьёзных успехов государственной семейной политики в России ежегодно из семей временно изымается около 300 тысяч детей, — хотела спросить Мизулина.