В МО РФ допустили, что США нанесут удар по военным САР из переброшенных РСЗО

В Минобороны РФ подтвердили, что американские силовики перебросили в сирийский Эт-Танфу установки реактивной системы залпового огня HIMARS. В военном ведомстве отметили, что подобные шаги со стороны Штатов должны согласовываться с руководством Сирии.
В министерстве при этом не исключили, что США могут нанести удар из РСЗО по правительственным войскам Сирии.
— Силы коалиции, возглавляемой США, уже неоднократно наносили удары по сирийским правительственным войскам, действующим против ИГИЛ* вблизи границы с Иорданией. Поэтому нетрудно предположить, что подобные удары по подразделениям сирийских войск могут быть продолжены и в дальнейшем, но теперь уже с применением РСЗО HIMARS, — заявили в военном ведомстве.
* Организация запрещена по решению Верховного суда РФ.
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