В МО РФ допустили, что США нанесут удар по военным САР из переброшенных РСЗО

В военном ведомстве пояснили, что американские силовики и так обстреливали правительственные войска, а теперь ещё и перебросили реактивные установки.

В Минобороны РФ подтвердили, что американские силовики перебросили в сирийский Эт-Танфу установки реактивной системы залпового огня HIMARS. В военном ведомстве отметили, что подобные шаги со стороны Штатов должны согласовываться с руководством Сирии.

В министерстве при этом не исключили, что США могут нанести удар из РСЗО по правительственным войскам Сирии.

— Силы коалиции, возглавляемой США, уже неоднократно наносили удары по сирийским правительственным войскам, действующим против ИГИЛ* вблизи границы с Иорданией. Поэтому нетрудно предположить, что подобные удары по подразделениям сирийских войск могут быть продолжены и в дальнейшем, но теперь уже с применением РСЗО HIMARS, — заявили в военном ведомстве.

* Организация запрещена по решению Верховного суда РФ.