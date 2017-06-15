Врио главы Удмуртии обещает переселить граждан из аварийного жилья

Бречалов отметил, что помогать жителям будут вне зависимости от действия федеральной программы.

Временно исполняющий обязанности главы Удмуртской Республики Александр Бречалов прокомментировал обращение жительницы Ижевска к Владимиру Путину по поводу аварийного жилья.

— Действительно, проблема ветхого и аварийного жилья для Удмуртии в целом и для города Ижевска в частности стоит очень остро, — заявил Лайфу Бречалов.

Он добавил, что занимается ею с первых дней своего назначения на должность врио главы региона. Сейчас он занимается программой по переселению из ветхого аварийного жилья, средства на которую выделены не из федерального бюджета.

— До конца года 16 семей вне плана получат достойное жильё.

Мы будем стараться находить возможности ,чтобы переселять граждан, чьё жилье признано аварийным, — сообщил Бречалов. — Помимо этого была создана рабочая группа и была проведена проверка по всем жалобам граждан на ветхое аварийное жилье. Сейчас в Малопургинском районе и других населённых пунктах идёт большая работа по исправлению ситуации.

Врио главы Удмуртии заверил, что возможность переселять граждан из ветхого и аварийного жилья будут находить вне федеральной программы. Однако он отметил, что сейчас возможности бюджета ограничены.