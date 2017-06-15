Путин заявил, что Трамп сумел затронуть струны в душах избирателей

Читайте также

Путин заявил, что Трамп сумел затронуть струны в душах избирателей

6

Президент РФ Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент РФ считает, что проигравшие "должны были бы сделать выводы из собственной деятельности", а не искать причины на стороне.

Дональд Трамп сумел "затронуть струны" в душах граждан США во время предвыборной кампании, поэтому никому не удастся поставить под сомнение результаты этих выборов. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну.

— Вместо этого те, кто проиграл, должны были бы сделать выводы из собственной деятельности, из того, как организована работа, а не искать причины на стороне, — заявил Путин Стоуну.

Фрагмент разговора из четвёртой заключительной части документального фильма "Интервью с Путиным" появился на канале Show Time.

Ранее стало известно, что в интервью американскому режиссёру Путин заявил, что администрация Обамы "наложила мин" перед уходом — создала в США такие условия, которые мешают новому президенту выполнить данные им обещания.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!