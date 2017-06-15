Путин заявил, что Трамп сумел затронуть струны в душах избирателей

Президент РФ считает, что проигравшие "должны были бы сделать выводы из собственной деятельности", а не искать причины на стороне.

Дональд Трамп сумел "затронуть струны" в душах граждан США во время предвыборной кампании, поэтому никому не удастся поставить под сомнение результаты этих выборов. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну.

— Вместо этого те, кто проиграл, должны были бы сделать выводы из собственной деятельности, из того, как организована работа, а не искать причины на стороне, — заявил Путин Стоуну.

Фрагмент разговора из четвёртой заключительной части документального фильма "Интервью с Путиным" появился на канале Show Time.

Ранее стало известно, что в интервью американскому режиссёру Путин заявил, что администрация Обамы "наложила мин" перед уходом — создала в США такие условия, которые мешают новому президенту выполнить данные им обещания.