Назначен новый глава музея "Исаакиевский собор" в Санкт-Петербурге

Согласно информации ряда изданий, это решение было принято по итогам проведённого отбора представленных кандидатов Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.

СМИ сообщили о том, что на должность директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" назначен искусствовед Юрий Мудров.

Мудров работает в сфере культуры с 1982 года. В разное время он занимал руководящие должности в государственных музеях-заповедниках "Павловск" и "Ораниенбаум", в Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии и других учреждениях.

Как ранее сообщал Лайф, 31 мая и.о. директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" была назначена И. Вовненко.