"Зачем экспертиза?" Следователь уверен, что сбитый машиной мальчик был пьян

Отец погибшего под колёсами "хёндэ-соляриса" Алёши Шимко попытался объяснить следователю, что шестилетний мальчик не может выпить бутылку водки. Не помогло.

Трагедия произошла в городе Железнодорожном. Шестилетнего Алёшу Шимко насмерть сбила 31-летняя Ольга Алисова на своём "хёндэ-солярисе". После страшного ДТП женщина заявила, что мальчик был пьян. А следствие подтвердило — 2,7 промилле алкоголя в крови (уточним, что муж водительницы — криминальный авторитет). Как ребёнок смог употребить бутылку водки — непонятно. Но следователи уверены, что экспертиза ничего не изменит. Об этом сообщает Mash.

Отец мальчика, Роман Шимко, связался со следователем и попросил провести экспертизу. Так как повсюду остались следы крови мальчика, их можно сравнить с образцами его ДНК и подтвердить, что не мог мальчик быть пьяным.

— На машине есть кровь, в салоне есть кровь. (Можно. — Прим. ред.) взять эти образцы и сравнить с образцами, которые лежат у судмедэкспертов в формалине, — спрашивал отец Алёши.

Ответ следователя, мягко говоря, удивил. А зачем нужна экспертиза?

— Я нисколько не сомневаюсь, что они совпадут. А что, есть сомнения? — спрашивает следователь.