Медведев назвал дату запуска в России системы Tax Free

Это позволит иностранцам из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возмещать налог на добавленную стоимость.

Система Tax Free заработает в России уже с 1 октября 2017 года. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства в четверг.

— Также мы обсудим поправки в налоговый кодекс, которые необходимы для внедрения в нашей стране системы Tax Free, о чём мы неоднократно говорили. Это распространённая практика во многих странах, — указал он.

Отметим, этот законопроект позволит гражданам иностранных государств, не входящих в ЕврАзЭС, возмещать НДС, уплаченный при покупке товаров на территории России.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов анонсировал, что система Tax Free в пилотном режиме заработает в конце 2017 уже в 40 магазинах на территории нашей страны.