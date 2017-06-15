Нардеп Тарута: Порошенко заработал на импичмент уже 10 раз

Экс-губернатор Донецкой области, депутат Верховной рады Сергей Тарута выступил с претензиями в адрес президента Украины Петра Порошенко. По мнению политика, сейчас — самое время инициировать процедуру импичмента для украинского лидера.

— Он уже десять раз заработал на импичмент. Если бы работал закон, если бы у нас было демократическое общество. Например, в Южной Корее арестовали президента и предъявили ей импичмент, убрали с должности и арестовали, только лишь за то, что она говорила: есть моя подруга, она занимается благотворительностью, и вы ей помогите. Только за это, — заявил Тарута в интервью изданию Комментарии.ua.

Не оставил без внимания экс-губернатор и обещания Порошенко о мире в Донбассе, а также ряд других проблем, в том числе коррупцию в Минобороны и Укроборонпроме, и непрозрачность работы нацбанка. По мнению Таруты, за 1000 дней президентского срока Порошенко можно предъявить такие обвинения, за которые в любой цивилизованной стране он отбывал бы пожизненное заключение.