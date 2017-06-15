Морские свинки устроили гонки на самолётах по авиационному ангару

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Морские свинки устроили гонки на самолётах по авиационному ангару

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Владельцы грызунов также выкладывают в соцсети забавные видео с другими животными.

Две морские свинки — Бастер и Бинго — прокатились по ангару с частными самолётами на миниатюрных репликах авиалайнеров с дистанционным управлением. Головы свинок при этом украшали шапочки пилота. Об этом пишет издание Daily Mail.

Buster & Bingo kicking it in their jets ✈️ ✈️

Публикация от FurBallsInc (@furballsinc)

Необычные видео с морскими свинками и другими животными часто появляются в инстаграм-аккаунте FurBallsInc. Страницу ведёт семья из Лос-Анджелеса, у которой кроме Бастера и Бинго живут мопс Джейд, английская бульдожка Джемма, шиншилла Белло и другие звери.

California Dreaming on this cold winter day over here ❄️❄️

Публикация от FurBallsInc (@furballsinc)

Животных часто наряжают в костюмы и разыгрывают с ними сценки. Например, перестрелку в салуне на Диком Западе или битву супергероев.

<p>Фото: © Instagram / @FURBALLSINC</p>

Забавные ролики набирают десятки тысяч просмотров.

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