Морские свинки устроили гонки на самолётах по авиационному ангару

Две морские свинки — Бастер и Бинго — прокатились по ангару с частными самолётами на миниатюрных репликах авиалайнеров с дистанционным управлением. Головы свинок при этом украшали шапочки пилота. Об этом пишет издание Daily Mail.
Необычные видео с морскими свинками и другими животными часто появляются в инстаграм-аккаунте FurBallsInc. Страницу ведёт семья из Лос-Анджелеса, у которой кроме Бастера и Бинго живут мопс Джейд, английская бульдожка Джемма, шиншилла Белло и другие звери.
Животных часто наряжают в костюмы и разыгрывают с ними сценки. Например, перестрелку в салуне на Диком Западе или битву супергероев.
Забавные ролики набирают десятки тысяч просмотров.
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