Морские свинки устроили гонки на самолётах по авиационному ангару

Владельцы грызунов также выкладывают в соцсети забавные видео с другими животными.

Две морские свинки — Бастер и Бинго — прокатились по ангару с частными самолётами на миниатюрных репликах авиалайнеров с дистанционным управлением. Головы свинок при этом украшали шапочки пилота. Об этом пишет издание Daily Mail.

Buster & Bingo kicking it in their jets ✈️ ✈️ Публикация от FurBallsInc (@furballsinc) Мар 23 2017 в 2:03 PDT

Необычные видео с морскими свинками и другими животными часто появляются в инстаграм-аккаунте FurBallsInc. Страницу ведёт семья из Лос-Анджелеса, у которой кроме Бастера и Бинго живут мопс Джейд, английская бульдожка Джемма, шиншилла Белло и другие звери.

California Dreaming on this cold winter day over here ❄️❄️ Публикация от FurBallsInc (@furballsinc) Мар 28 2017 в 2:03 PDT

Животных часто наряжают в костюмы и разыгрывают с ними сценки. Например, перестрелку в салуне на Диком Западе или битву супергероев.

Забавные ролики набирают десятки тысяч просмотров.