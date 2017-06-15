Российским дипломатам запретили бесплатно посещать пляжи Нью-Йорка

Читайте также

Российским дипломатам запретили бесплатно посещать пляжи Нью-Йорка

1661
Многолетняя политика добрососедства каждый год предоставляла более 100 бесплатных проходов на пляж российским государственным деятелям и их семьям.

Власти города Ойстер-Бэй в штате Нью-Йорк запретили российским дипломатам и их семьям бесплатно посещать пляжи города, сообщает Associated Press. Как пишет издание, дипломаты пользовались этой привилегией несколько десятилетий.

Мэр города Джо Саладино заявил, что если жители Ойстер-Бэй должны платить за доступ к песку и солнцу, то и приезжие из Москвы — и подавно. При этом утверждает, что его решение не связано с какими-либо действиями властей США.

Там располагались два дома отдыха для российских дипломатов, работающих в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В декабре прошлого года администрация Обамы приказала закрыть один из них в ответ на предполагаемое вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!