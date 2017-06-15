Уфологи нашли на Марсе огромного краба

На самом деле, это огромное неизвестное существо. Однако отчасти оно напоминает краба.

Уфологи обнаружили тело, похожее на огромного краба, во время изучения фотографий с Марса. Об этом сообщает "Дни.ру".

Ролик с "крабом-марсианином" опубликован на "Ютубе" и набирает популярность. Многие восприняли его как шутку или монтаж.

— Почему-то все снимки с марсохода публикуются в хорошем качестве, кроме тех, которые люди размещают на "Ютубе" и на которых якобы есть что-то живое, — обратили внимание пользователи.

Некоторые же строят догадки о том, что именно на фото. Кто-то предполагает, что это камень. Другие же "увидели" Санта-Клауса.