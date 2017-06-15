Исследование: Женщины с лишним весом чаще рожают нездоровых детей

Эксперты Каролинского института в Швеции пришли к такому выводу, проанализировав данные более 1,2 миллиона новорождённых.

В ходе масштабной исследовательской работы шведским учёным удалось выяснить, что серьёзные врождённые отклонения, с которыми на свет появляется всё большее число детей в Швеции, напрямую связаны с избыточным весом зачавших их женщин. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

Как отмечают исследователи, более 43 тысяч новорождённых в Швеции появились на свет с патологиями, среди которых порок сердца, проблемы развития пищеварительной системы, неправильное формирование органов. По данным учёных, именно избыточный вес мешает своевременной доставке питательных веществ ребёнку через плаценту, активирует воспалительные процессы и нарушает гормональный фон будущей матери.

Шведские специалисты призывают женщин репродуктивного возраста не только вести здоровый образ жизни, но и урегулировать свой вес непосредственно перед зачатием.