В ближайшие выходные в Москву придёт потепление

Ощутимого потепления можно ожидать в воскресенье. Воздух в столице прогреется до +21...+23 градусов и до +19...+24 градусов — в Московской области.

В предстоящие выходные антициклон принесёт в Москву долгожданное потепление, сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Так, понемногу погода начнёт налаживаться уже в пятницу, 16 июня. Днём в столице до +15...+17 градусов, местами будет небольшой дождь. В субботу кратковременный дождь пройдёт только в отдельных районах города, а температура воздуха в Москве поднимется до +18...+20 градусов, по области — от +17 до +22 градусов.

Ощутимого потепления можно ожидать в воскресенье, 18 июня. Воздух прогреется до +21...+23 градусов в Москве и +19...+24 градусов — по Московской области.

Синоптики обещают, что тепло сохранится и на следующей неделе. В первые рабочие дни ожидаются кратковременные дожди, но столбики термометров останутся на отметке +19...+24 градуса.